L'organisation des forces terrestres

Si les différentes façons de concevoir une opération militaire, la tactique ou encore le commandement sont amplement abordées dans les publications spécialisées, aucun ouvrage ne traite de la façon d'organiser les forces armées, en opération ou en garnison. De fait, cette grande masse de publications occulte presque complètement cette branche de l'art de la guerre que l'on nomme "l'organique" , c'est-à-dire "l'art d'organiser les forces" . Face à cette absence, ce livre apporte une grille d'analyse accessible fruit d'une réflexion documentée et comparée sur les structures des forces terrestres. Cet ouvrage permet non seulement d'aborder et de comprendre toutes les organisations militaires, mais autorise aussi, à partir de données parcellaires, à déduire la structure complète et la politique de défense d'un Etat. Accessible au grand public comme aux militaires, aux historiens comme aux passionnés de stratégie, cet ouvrage lève le voile sur les logiques sous-jacentes aux structures militaires. Il est appelé à faire référence et éclairer utilement des réflexions à venir.