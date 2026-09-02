Ariane et les galants

Ariane est laide, aussi laide qu'elle est vive et intelligente. Tout l'inverse de sa soeur Madeleine, d'une beauté renversante mais si gentille qu'on la croirait dénuée d'esprit. Autant dire que les prétendants ne se pressent pas autour des demoiselles du Devant, au grand désespoir de leur mère. Car pour une femme, il n'est point de salut hors du mariage. N'est-ce pas ? Vraiment ? Et s'il existait une autre voie ? Ariane ose y croire. Elle rêve d'une vie où l'on gagne sa liberté par la plume, comme mademoiselle Bernard et ses contes pleins d'esprit. Avoir un métier et se passer de mari. Inventer une autre manière de vivre et d'aimer... Tout un programme. Et si c'était l'avenir d'une nouvelle génération de femmes ?