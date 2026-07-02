Les moniteurs des maisons familiales rurales

Nés dans l'élan des mouvements paysans de l'entre-deux guerres, les moniteurs du mouvement des maisons familiales rurales (MFR) demeurent des figures discrètes, pourtant essentielles, de l'accompagnement des jeunesses agricoles et rurales. A partir de leurs récits biographiques et des archives du mouvement, cet ouvrage retrace la manière dont leur fonction s'est façonnée puis transformée : du "moniteur agricole" proche de l'instituteur et enraciné dans son territoire au pédagogue chargé de remobiliser des adolescents en difficulté scolaire. Il offre une plongée vivante dans l'histoire d'un groupe professionnel méconnu et dévoile, à travers eux, les mutations de la formation en alternance et des mondes ruraux.