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Les moniteurs des maisons familiales rurales

Joachim Benet Rivière

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Nés dans l'élan des mouvements paysans de l'entre-deux guerres, les moniteurs du mouvement des maisons familiales rurales (MFR) demeurent des figures discrètes, pourtant essentielles, de l'accompagnement des jeunesses agricoles et rurales. A partir de leurs récits biographiques et des archives du mouvement, cet ouvrage retrace la manière dont leur fonction s'est façonnée puis transformée : du "moniteur agricole" proche de l'instituteur et enraciné dans son territoire au pédagogue chargé de remobiliser des adolescents en difficulté scolaire. Il offre une plongée vivante dans l'histoire d'un groupe professionnel méconnu et dévoile, à travers eux, les mutations de la formation en alternance et des mondes ruraux.

Par Joachim Benet Rivière
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Joachim Benet Rivière

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie du travail

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Les moniteurs des maisons familiales rurales

Joachim Benet Rivière

Paru le 02/07/2026

200 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

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Scannez le code barre 9782336601953
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