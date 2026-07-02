Cet ouvrage analyse la gestation des politiques de volontariat et de bénévolat en Afrique subsaharienne et leur rôle dans la modernisation de l'engagement citoyen. En s'appuyant sur des formes traditionnelles (ubuntu, dugnad, samariya, tolu alarba) et contemporaines de participation citoyenne, l'auteur met en évidence l'universalité des valeurs qu'elles véhiculent et leur importance stratégique dans les dynamiques de développement économique et social. Il clarifie les concepts de volontariat et de bénévolat, identifie leurs dérives possibles et souligne leur contribution significative au développement, estimée dans certains pays entre 10 % et 15 % du PIB. A travers une approche à la fois historique et actuelle, l'ouvrage examine les expériences de service civique mises en place depuis les indépendances, ainsi que les mutations de l'écosystème de l'engagement citoyen. Il propose enfin des repères méthodologiques, des principes de planification et des outils opérationnels pour concevoir et mettre en oeuvre des politiques publiques efficaces de volontariat et de bénévolat.