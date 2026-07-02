Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La gestation des politiques de volontariat et de bénévolat en Afrique subsaharienne

Moussé Dior Diop

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage analyse la gestation des politiques de volontariat et de bénévolat en Afrique subsaharienne et leur rôle dans la modernisation de l'engagement citoyen. En s'appuyant sur des formes traditionnelles (ubuntu, dugnad, samariya, tolu alarba) et contemporaines de participation citoyenne, l'auteur met en évidence l'universalité des valeurs qu'elles véhiculent et leur importance stratégique dans les dynamiques de développement économique et social. Il clarifie les concepts de volontariat et de bénévolat, identifie leurs dérives possibles et souligne leur contribution significative au développement, estimée dans certains pays entre 10 % et 15 % du PIB. A travers une approche à la fois historique et actuelle, l'ouvrage examine les expériences de service civique mises en place depuis les indépendances, ainsi que les mutations de l'écosystème de l'engagement citoyen. Il propose enfin des repères méthodologiques, des principes de planification et des outils opérationnels pour concevoir et mettre en oeuvre des politiques publiques efficaces de volontariat et de bénévolat.

Par Moussé Dior Diop
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Moussé Dior Diop

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Travail social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La gestation des politiques de volontariat et de bénévolat en Afrique subsaharienne par Moussé Dior Diop

Commenter ce livre

 

La gestation des politiques de volontariat et de bénévolat en Afrique subsaharienne

Moussé Dior Diop

Paru le 02/07/2026

178 pages

Editions L'Harmattan

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336595504
9782336595504
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.