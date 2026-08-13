Calendrier Animaux de nos forêts

Offrez une parenthèse de nature chaque mois avec ce calendrier illustré 2027 : découvrez de superbes portraits d'animaux de nos forêts. Ce calendrier est un outil d'organisation pratique et apaisant pour toute la famille. Voici un florilège des animaux présentés dans ce somptueux calendrier : Mésange charbonnière (Parus major) sur le dos d'un Sanglier d'Eurasie (Sus scrofa), Hermine (Mustela erminea), Lynx boréal, Raton laveur, Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), Cerf élaphe (Cervus elaphus), Renard roux (Vulpes vulpes), Ecureuil roux, couple de hiboux grands-ducs (Bubo bubo), Chevreuil, Ours brun d'Europe, Chamois. Calendrier mural au format 30x30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !