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#Roman francophone

Bousculades

Gabriel Ngouamene

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Dans une région marquée par les violences des groupes armés, Djéné travaille pour une organisation humanitaire et tente de tracer son chemin malgré l'instabilité. Entre pressions sociales, héritages lourds et avenir incertain, il voit ses ambitions sans cesse repoussées. Autour de lui, tout vacille : un pays encore meurtri par des crises profondes dont les effets persistent dans les institutions comme dans les vies quotidiennes, et un foyer miné par les tensions. Ses deux épouses, aux parcours singuliers, attisent conflits et inquiétudes, mettant en péril un équilibre déjà fragile. Dans cet environnement hostile, une seule figure semble capable de tenir tête au chaos : sa tante, femme de caractère, bien décidée à jouer un rôle décisif dans le destin de son neveu. Entre drame intime et réalité politique, Bousculades dresse le portrait d'un homme pris dans les turbulences de son époque.

Par Gabriel Ngouamene
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Gabriel Ngouamene

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Bousculades

Gabriel Ngouamene

Paru le 02/07/2026

312 pages

Editions L'Harmattan

24,00 €

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