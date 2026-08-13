Calendrier Banksy

Calendrier mural à spirale, 30x42 cm, 24 pages. 12 oeuvres de Banksy y sont présentées. " Le monde de l'art est la plus grande blague du monde. C'est une maison de repos pour les privilégiés, les prétentieux et les faibles. Et l'art moderne est une honte : jamais autant de personnes n'ont utilisé autant de choses, et autant de temps, pour dire aussi peu". 12 mois d'art urbain percutant signé Banksy. Retrouvez les oeuvres les plus emblématiques du street artist le plus mystérieux dans un calendrier aussi esthétique qu'engagé : la cabine téléphonique vandalisée par Banksy, la jeune fille à la perle, le gorille au zoo... Le calendrier mural Banksy 2027 vous accompagne mois après mois avec une sélection des oeuvres les plus célèbres du street artist britannique. A travers son style satirique et provocateur, Banksy questionne notre société avec humour et puissance visuelle.