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Calendrier Banksy

Collectif, Place des Victoires

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Calendrier mural à spirale, 30x42 cm, 24 pages. 12 oeuvres de Banksy y sont présentées. " Le monde de l'art est la plus grande blague du monde. C'est une maison de repos pour les privilégiés, les prétentieux et les faibles. Et l'art moderne est une honte : jamais autant de personnes n'ont utilisé autant de choses, et autant de temps, pour dire aussi peu". 12 mois d'art urbain percutant signé Banksy. Retrouvez les oeuvres les plus emblématiques du street artist le plus mystérieux dans un calendrier aussi esthétique qu'engagé : la cabine téléphonique vandalisée par Banksy, la jeune fille à la perle, le gorille au zoo... Le calendrier mural Banksy 2027 vous accompagne mois après mois avec une sélection des oeuvres les plus célèbres du street artist britannique. A travers son style satirique et provocateur, Banksy questionne notre société avec humour et puissance visuelle.

Par Collectif, Place des Victoires
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Collectif, Place des Victoires

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Calendriers adulte

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Calendrier Banksy

Collectif, Place des Victoires

Paru le 13/08/2026

12 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

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Scannez le code barre 9782809903003
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