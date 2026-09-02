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Le petit Com

Gaëlle Boulbry

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En 48 pages et 15 fiches pratiques, le Petit Com fournit toutes les pratiques indispensables de la communication, des démarches stratégiques et opérationnelles aux actions de promotion et de relations publiques, notamment : - construire une stratégie - définir des objectifs et des cibles - déterminer un budget - rédiger une charte graphique - établir un plan média - connaître la réglementation média - concevoir des actions de promotion - estimer et contrôler les performances ? Depuis plus de 13 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés sur une vingtaine de thématiques en fiches synthétiques et en 48 pages. Mis à jour chaque année, ils sont un repère indispensable pour tout étudiant ou professionnel.

Par Gaëlle Boulbry
Chez Dunod

|

Auteur

Gaëlle Boulbry

Editeur

Dunod

Genre

Communication

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Le petit Com

Gaëlle Boulbry

Paru le 02/09/2026

48 pages

Dunod

4,90 €

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Scannez le code barre 9782100896325
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