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#Essais

Economie du numérique

Jean Barrère

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En seulement vingt ans, le numérique s'est emparé des sept premières places de la capitalisation boursière mondiale : notre monde a changé d'échelle. Une poignée d'entreprises contrôle désormais l'infrastructure cognitive de l'économie. Pour les Etats, maîtriser ce nouvel espace est devenu un enjeu de souveraineté. La thèse de ce livre tient en un concept : la Grande Divergence. Face à des technologies qui progressent selon des régimes exponentiels, nos institutions répondent en suivant des temporalités linéaires. Cet écart croissant met aujourd'hui en crise nos instruments de mesure de la valeur, du pouvoir de marché et du risque. De l'effondrement des coûts marginaux à la régulation des plateformes, des semiconducteurs aux monnaies numériques, de la cybersécurité aux transformations du travail, cet ouvrage croise économie, droit, technologie et géopolitique pour répondre aux questions que se posent dirigeants et régulateurs : comment réguler les géants sans étouffer l'innovation ? Quelle souveraineté pour l'Europe entre les Etats-Unis et la Chine ? Quarante encadrés d'actualité, quatorze figures et un glossaire enrichissent la lecture, dix fiches formelles ouvrent sur les fondements mathématiques de cette révolution, des lois d'échelle à la tarification des plateformes et à l'économie de la cybersécurité. Un manuel de référence pour les étudiants de master et de grandes écoles, les consultants, les dirigeants et les régulateurs.

Par Jean Barrère
Chez Dunod

|

Auteur

Jean Barrère

Editeur

Dunod

Genre

Economie

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Economie du numérique

Jean Barrère

Paru le 02/09/2026

224 pages

Dunod

23,90 €

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