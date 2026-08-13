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Utiliser l'IA en classe

Sébastien Seguin

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Comprendre et utiliser l'IA dans un contexte pédagogique L'avènement de l'intelligence artificielle générative modifie en profondeur les pratiques éducatives. Pensé par et pour les enseignants, ce guide pédagogique met en lumière le fonctionnement des outils d'IA générative et explique comment les mobiliser en classe. Il s'applique à toute réalité de terrain et s'adresse à tout enseignant, quel que soit son niveau d'expérience et de familiarité avec l'IA. Entre théorie et pratique, l'auteur poursuit plusieurs objectifs : - Favoriser l'autonomie pédagogique (concevoir, adapter, évaluer et innover sans dépendance à la technologie) ; - Valoriser la posture enseignante (l'IA comme levier de différenciation, d'inclusion et de créativité) ; - Inclure une réflexion éthique (sensibilisation aux biais, au plagiat, à la place du jugement humain). Offrant de nombreux exemples concrets, des modèles de prompts et des scénarios pédagogiques immédiatement réutilisables, ce livre est un compagnon indispensable pour enseigner à l'ère de l'IA. Les + en ligne : - 38 fiches-outils pour enseignants et élèves - Un dossier pour les parents - Une bibliothèque de prompts

Par Sébastien Seguin
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Sébastien Seguin

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Pédagogie

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Utiliser l'IA en classe

Sébastien Seguin

Paru le 13/08/2026

224 pages

De Boeck supérieur

22,90 €

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