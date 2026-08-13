Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Toute la psychomotricité en cartes mentales et schémas

Elise Cache

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous entrez en institut de formation en psychomotricité et vous appréhendez un peu ? Vous avez déjà bien avancé dans les cours mais vous avez besoin d'un outil de révision fiable et complet ? Pas de panique, Elise Cache vous accompagne depuis l'entrée en IFP jusqu'à la fin de la formation ! Psychomotricienne diplômée de l'IFP de Toulouse, Elise vous fait profiter de son expérience et vous livre : - tout le cours organisé en fiches synthétiques qui faciliteront vos révisions (ou vous aideront à ne pas galérer si vous avez manqué un cours...) en mettant l'accent sur les connaissances essentielles : le développement psychomoteur normal, le développement atypique (TND, vieillissement pathologiques, troubles sensoriels, etc.), les principes de la prise en charge, les grands concepts de la psychomotricité, de nombreuses études de cas ; - des dizaines de cartes mentales et de schémas pour apprendre et réviser sans perdre de temps.

Par Elise Cache
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Elise Cache

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Psychomotricité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Toute la psychomotricité en cartes mentales et schémas par Elise Cache

Commenter ce livre

 

Toute la psychomotricité en cartes mentales et schémas

Elise Cache

Paru le 13/08/2026

224 pages

De Boeck supérieur

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807363588
9782807363588
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.