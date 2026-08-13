Toute la psychomotricité en cartes mentales et schémas

Vous entrez en institut de formation en psychomotricité et vous appréhendez un peu ? Vous avez déjà bien avancé dans les cours mais vous avez besoin d'un outil de révision fiable et complet ? Pas de panique, Elise Cache vous accompagne depuis l'entrée en IFP jusqu'à la fin de la formation ! Psychomotricienne diplômée de l'IFP de Toulouse, Elise vous fait profiter de son expérience et vous livre : - tout le cours organisé en fiches synthétiques qui faciliteront vos révisions (ou vous aideront à ne pas galérer si vous avez manqué un cours...) en mettant l'accent sur les connaissances essentielles : le développement psychomoteur normal, le développement atypique (TND, vieillissement pathologiques, troubles sensoriels, etc.), les principes de la prise en charge, les grands concepts de la psychomotricité, de nombreuses études de cas ; - des dizaines de cartes mentales et de schémas pour apprendre et réviser sans perdre de temps.