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L'Espoir

Gurihiru, Samuel Sattin, Osamu Tesuka, Osamu Tezuka

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De mystères en révélations, la quête d'Unico continue ! Perdu dans un désert battu par les vents, Unico part chercher conseil auprès de Titania, la reine des Faë. Mais le danger rôde : Vénus et son sbire maléfique, le chasseur Iver, se rapprochent encore et toujours de la jeune licorne, prêts à la détruire. De son côté, Zéphyr a peut-être enfin trouvé le moyen de sauver Unico une bonne fois pour toutes grâce au scientifique céleste Starrow. Ce dernier a mis au point un système pour faire voyager Chloé et Toast à travers l'espace et le temps...

Par Gurihiru, Samuel Sattin, Osamu Tesuka, Osamu Tezuka
Chez Flammarion

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Auteur

Gurihiru, Samuel Sattin, Osamu Tesuka, Osamu Tezuka

Editeur

Flammarion

Genre

Shonen/garçon

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L'Espoir

Gurihiru, Samuel Sattin, Osamu Tesuka, Osamu Tezuka trad. Basile Béguerie

Paru le 02/09/2026

222 pages

Flammarion

17,95 €

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