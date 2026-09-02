De mystères en révélations, la quête d'Unico continue ! Perdu dans un désert battu par les vents, Unico part chercher conseil auprès de Titania, la reine des Faë. Mais le danger rôde : Vénus et son sbire maléfique, le chasseur Iver, se rapprochent encore et toujours de la jeune licorne, prêts à la détruire. De son côté, Zéphyr a peut-être enfin trouvé le moyen de sauver Unico une bonne fois pour toutes grâce au scientifique céleste Starrow. Ce dernier a mis au point un système pour faire voyager Chloé et Toast à travers l'espace et le temps...