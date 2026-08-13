Le gros livre de mes 2 ans (Ourson et raton laveur)

Un super livre de gommettes repositionnables et de coloriages signé "Mon P'tit Hemma" pour les enfants de 2 ans ! Un format original, avec une jolie découpe, signé Mon P'tit Hemma pour s'amuser : coloriages, gommettes à replacer à l'infini dans de jolis décors et en bonus, des stickers d'animaux mignons pour tout décorer. Ce joli format se décline par tranche d'âge pour s'adapter aux plus petits : les enfants de 2 ans.