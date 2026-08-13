Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Le gros livre de mes 2 ans (Ourson et raton laveur)

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un super livre de gommettes repositionnables et de coloriages signé "Mon P'tit Hemma" pour les enfants de 2 ans ! Un format original, avec une jolie découpe, signé Mon P'tit Hemma pour s'amuser : coloriages, gommettes à replacer à l'infini dans de jolis décors et en bonus, des stickers d'animaux mignons pour tout décorer. Ce joli format se décline par tranche d'âge pour s'adapter aux plus petits : les enfants de 2 ans.

Par Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie
Chez Hemma

|

Auteur

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le gros livre de mes 2 ans (Ourson et raton laveur) par Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

Commenter ce livre

 

Le gros livre de mes 2 ans (Ourson et raton laveur)

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

Paru le 13/08/2026

48 pages

Hemma

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782508064524
9782508064524
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.