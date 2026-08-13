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Ma poupée à personnaliser

La.fabrique.a.ju

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Personnalisez vos poupées à l'infini ! Fille ou garçon ? Cheveux courts ou longs ? Promenade au bord de mer ou sous les flocons ? A partir d'une base commune, crochetez la poupée dont vous rêvez : changez la couleur de peau, choisissez parmi les différentes coiffures et composez la tenue parfaite. Robe, jupe, salopette, bonnet pour l'hiver ou sandales pour l'été... 28 vêtements et accessoires sont proposés. Imaginez votre propre univers ou inspirez-vous des 6 duos à crocheter. Chaque poupée et son compagnon évoluent au fil des saisons ! Pour revoir les points de base ou maîtriser assemblages et finitions, un cahier technique et de nombreuses photos vous accompagnent pas à pas.

Par La.fabrique.a.ju
Chez Eyrolles

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Auteur

La.fabrique.a.ju

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

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Ma poupée à personnaliser

La.fabrique.a.ju

Paru le 13/08/2026

104 pages

Eyrolles

17,90 €

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Scannez le code barre 9782416022081
9782416022081
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