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Le Roi Lion

Aurélia Bertrand

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Découvre 50 coloriages mystères inédits dédiés à ce classique ! Au fil des pages, pars sur les traces de Simba au coeur de la savane africaine et défends la Terre des Lions à ses côtés. Retrouve tous les personnages incontournables des deux premiers films de l'univers du Roi Lion : Simba, Nala, Timon, Pumbaa, Mufasa, Scar, mais aussi Kiara, Kovu et bien plus encore ! Colorie les cases en suivant les codes couleurs pour révéler les scènes culte de cet univers. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney ! 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 100 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans du Roi Lion de tous âges

Par Aurélia Bertrand
Chez Hachette

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Auteur

Aurélia Bertrand

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Le Roi Lion

Aurélia Bertrand

Paru le 02/09/2026

112 pages

Hachette

14,95 €

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