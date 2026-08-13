Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

SQL pour les Nuls

Allen G. Taylor

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un tour d'horizon complet de la mise en oeuvre de SQL pour tous vos développements bases de données. Ce nouveau livre de la collection " Pour les Nuls " va vous donner en quelque 400 pages toutes les connaissances qui vous permettront de maîtriser SQL et de construire des requêtes fiables et puissantes. SQL (Structured Query Language) est un langage qui permet de construire de puissantes bases de données relationnelles. Vous apprendrez toutes les techniques pour concevoir et administrer une base de données, et même à créer des bases de données Internet. Au programme de ce livre : Les bases de données relationnelles, les composantes de SQL, les bases de données relationnelles multitables, manipuler les données, les opérateurs relationnels, les requêtes récursives, sécuriser les bases de données, protéger les données, ODBC et JDBC, SQL et Internet, SQL en Intranet, Dynamic SQL.

Par Allen G. Taylor
Chez First

|

Auteur

Allen G. Taylor

Editeur

First

Genre

Sql

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur SQL pour les Nuls par Allen G. Taylor

Commenter ce livre

 

SQL pour les Nuls

Allen G. Taylor trad. Daniel Rougé

Paru le 13/08/2026

464 pages

First

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412110065
9782412110065
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.