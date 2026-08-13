SQL pour les Nuls

Un tour d'horizon complet de la mise en oeuvre de SQL pour tous vos développements bases de données. Ce nouveau livre de la collection " Pour les Nuls " va vous donner en quelque 400 pages toutes les connaissances qui vous permettront de maîtriser SQL et de construire des requêtes fiables et puissantes. SQL (Structured Query Language) est un langage qui permet de construire de puissantes bases de données relationnelles. Vous apprendrez toutes les techniques pour concevoir et administrer une base de données, et même à créer des bases de données Internet. Au programme de ce livre : Les bases de données relationnelles, les composantes de SQL, les bases de données relationnelles multitables, manipuler les données, les opérateurs relationnels, les requêtes récursives, sécuriser les bases de données, protéger les données, ODBC et JDBC, SQL et Internet, SQL en Intranet, Dynamic SQL.