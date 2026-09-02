Wings of Reverie

Lorsque Cristalline, une fée du givre, s'aventure trop près de la frontière interdite entre le Printemps et la Forêt Blanche, elle découvre le fil d'une magie perdue. Et, pour la première fois, elle se met à rêver. Des rêves d'abord timides, qui se muent peu à peu en visions désastreuses dans lesquelles le Grand Arbre, la source de vie de la Vallée des Fées, est détruit. Bientôt, Cristalline fait la rencontre d'un homme-passereau qui connaît deux secrets : d'abord, qu'elle rêve, et ensuite, que la Forêt Blanche court un terrible danger. Cet étranger exaspérant (et désespérément beau) s'appelle Tisserand, et affirme être une fée des rêves, la dernière de son espèce. Il pourrait sans doute tisser les songes de Cristalline pour en tirer du fil de rêve, capable de protéger le Grand Arbre. Mais pour cela, tous deux devront trouver des ciseaux et un fuseau magiques dans les ateliers perdus des fées des rêves d'autrefois. Cristalline entame alors un voyage avec Tisserand à travers le coeur inexploré de la Forêt Blanche. Mais rêver est dangereux : à mesure que ses songes virent aux cauchemars, la fée va remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir. Car, en Hiver, même les choses les plus belles peuvent vous blesser... et Tisserand ne fait pas exception.