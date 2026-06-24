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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Henri Matisse, Yves Saint-Laurent

Serena Bucalo-Mussely, Aymeric Jeudy

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Publié à l'occasion de l'exposition éponyme au musée Matisse Nice, cet ouvrage explore le dialogue inédit entre Henri Matisse et Yves Saint-Laurent et met en lumière la façon dont le peintre, fasciné par les étoffes, les costumes et la richesse des motifs, a fait du textile un élément fondamental de sa démarche artistique, renouvelant ainsi la couleur, l'espace et l'esthétique décorative de ses oeuvres. En miroir, le catalogue montre comment Yves Saint Laurent s'est inspiré de l'univers de Matisse pour nourrir sa propre création, réinventant la mode par l'audace chromatique, la liberté du dessin et l'art du motif. A travers une riche sélection d'oeuvres, de textiles, de pièces de haute couture et de documents d'archive, l'ouvrage offre une lecture croisée et inédite entre les deux créateurs, révélant comment l'art et la mode, chez Matisse et Saint Laurent, se rejoignent et s'enrichissent pour transformer durablement le goût et la création du XXe siècle. Exposition Musée Matisse Nice - Du 17 juin 2026 au 28 septembre 2026

Par Serena Bucalo-Mussely, Aymeric Jeudy
Chez In Fine éditions d'art

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Auteur

Serena Bucalo-Mussely, Aymeric Jeudy

Editeur

In Fine éditions d'art

Genre

Art du XXe siècle

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Henri Matisse, Yves Saint-Laurent

Serena Bucalo-Mussely, Aymeric Jeudy

Paru le 24/06/2026

240 pages

In Fine éditions d'art

39,00 €

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