Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

DISNEY BABY - Bienvenue chez tes héros !

Disney

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre d'éveil documentaire pour accompagner les jeunes enfants dans leur apprentissage des animaux, avec les personnages Disney ! - Dans ce grand livre tout-carton, le tout-petit pourra se repérer grâce à des onglets avec la tête de ses personnages préférés. - Pour chaque onglet, une présentation du personnage, de son habitat, ses habitudes et un descriptif technique. - Grâce aux flèches, l'enfant se focalise sur quelques détails importants et apprend ainsi de nouveaux mots, à la manière d'un imagier. - En bonus : un cherche et trouve en fin d'ouvrage ! - Un ouvrage coloré et facile à lire, pour guider les tout-petits sur la découverte du monde animal. Dès 18 mois. Contient : Simba le lionceau, Pascal le caméléon, Panpan le lapereau, Marie le chaton, Nemo le poisson-clown, Patch le chiot et Winnie l'ourson.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur DISNEY BABY - Bienvenue chez tes héros ! par Disney

Commenter ce livre

 

DISNEY BABY - Bienvenue chez tes héros !

Disney

Paru le 02/09/2026

16 pages

Hachette

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017367307
9782017367307
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.