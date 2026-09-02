DISNEY BABY - Bienvenue chez tes héros !

Un livre d'éveil documentaire pour accompagner les jeunes enfants dans leur apprentissage des animaux, avec les personnages Disney ! - Dans ce grand livre tout-carton, le tout-petit pourra se repérer grâce à des onglets avec la tête de ses personnages préférés. - Pour chaque onglet, une présentation du personnage, de son habitat, ses habitudes et un descriptif technique. - Grâce aux flèches, l'enfant se focalise sur quelques détails importants et apprend ainsi de nouveaux mots, à la manière d'un imagier. - En bonus : un cherche et trouve en fin d'ouvrage ! - Un ouvrage coloré et facile à lire, pour guider les tout-petits sur la découverte du monde animal. Dès 18 mois. Contient : Simba le lionceau, Pascal le caméléon, Panpan le lapereau, Marie le chaton, Nemo le poisson-clown, Patch le chiot et Winnie l'ourson.