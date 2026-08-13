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Je découvre le Judo

Rebecca Galera, Stéphanie Bouvet

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Pour les enfants, l'entrée à l'école va souvent de pair avec la découverte d'un sport. Mais lorsqu'on commence une nouvelle activité, il reste tant de choses à apprendre et à comprendre ! La collection "Les p'tits sportifs" offre une série de documentaires amusants et richement illustrés pour accompagner cette découverte. Grâce à des illustrations vivantes et des explications simples, les enfants découvrent le kimono, les règles, les positions et les premières techniques. Jeux, défis et activités illustrées rendent la lecture interactive et amusante. Un livre qui éveille la curiosité, développe la motricité... et donne envie de s'initier au judo !

Par Rebecca Galera, Stéphanie Bouvet
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Rebecca Galera, Stéphanie Bouvet

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Sport

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Je découvre le Judo

Rebecca Galera, Stéphanie Bouvet

Paru le 13/08/2026

36 pages

Grenouille éditions

9,95 €

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Scannez le code barre 9782384863648
9782384863648
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