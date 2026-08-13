Je découvre le Judo

Pour les enfants, l'entrée à l'école va souvent de pair avec la découverte d'un sport. Mais lorsqu'on commence une nouvelle activité, il reste tant de choses à apprendre et à comprendre ! La collection "Les p'tits sportifs" offre une série de documentaires amusants et richement illustrés pour accompagner cette découverte. Grâce à des illustrations vivantes et des explications simples, les enfants découvrent le kimono, les règles, les positions et les premières techniques. Jeux, défis et activités illustrées rendent la lecture interactive et amusante. Un livre qui éveille la curiosité, développe la motricité... et donne envie de s'initier au judo !