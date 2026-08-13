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Historiettes d'aujourd'hui

Didier Guével

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Un recueil espiègle et piquant où objets, animaux et humains prennent la parole pour révéler, avec humour et finesse, l'absurdité et la poésie de notre quotidien. Quoi de commun entre un timbre, une fleur, un goéland, un rat, un escargot et un ver de terre ? Mais qu'ils ont des choses à dire bien sûr. Qu'ils parlent, et ne s'en privent pas. Pour nous dire tout le mal qu'ils pensent de notre vie trépidante, pour nous faire rire, et nous faire réfléchir peut-être aussi, un peu, à leur hauteur. En une cinquantaine d'historiettes, Didier Guével, plus connu pour ses prouesses en tant que membre de l'Oudropo et professeur de droit en Sorbonne, pose un regard espiègle et cinglant sur notre quotidien contemporain. Ce Breton écolo-conservateur n'a de cesse de ridiculiser l'injustice et de moucher le racisme, sans oublier de dénoncer nos petits travers. Tous y passent, du street artist au curé, de la ménagère au transhumaniste, des gilets jaunes aux humanoïdes, des automobilistes aux démonstrateurs de supermarché, d'une momie aux communicants d'aujourd'hui, d'une communauté d'écolos à un gourou. Un livre à butiner et à savourer, pour la leçon d'humanité qui s'en dégage, pour la drôlerie de sa langue, pour la finesse de ses chutes.

Par Didier Guével
Chez Atlande

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Auteur

Didier Guével

Editeur

Atlande

Genre

Contes et nouvelles

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Historiettes d'aujourd'hui

Didier Guével

Paru le 13/08/2026

144 pages

Atlande

19,00 €

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