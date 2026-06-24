Un bon pour t'aimer

Pour ce mariage, ils ont tout prévu... sauf de tomber amoureux. De retour à Napa après plusieurs années passées en Irlande, Scarlett Lancaster espère remettre sa vie sur les rails. Entre son prêt étudiant à rembourser, les préparatifs du mariage de sa cousine Aurora et un emploi temporaire purement alimentaire, son été s'annonce déjà bien mouvementé. Quand elle accepte de remplacer au pied levé une animatrice lors d'une soirée de démonstration de sextoys, Scarlett est persuadée que rien ne pourra rendre cette mission plus gênante qu'elle ne l'est déjà. Pourtant, à cause d'une erreur de réservation, elle se retrouve face à Dante Mariani. Le frère du futur mari de sa cousine. Son premier crush. Le garçon qui a hanté tous ses étés. Et la dernière personne devant laquelle elle aurait voulu agiter un vibromasseur. Comme si cette humiliation ne suffisait pas, un arrangement inattendu les contraint à passer l'été ensemble : Scarlett l'aide à organiser les détails du mariage, et Dante lui prête main-forte pour une mission bien particulière. Après tout, survivre à une présentation de sextoys devant son crush de toujours est une chose. Passer les semaines suivantes à ses côtés en est une autre.