Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Un bon pour t'aimer

Emilia Robinst, Mathilde Hervé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour ce mariage, ils ont tout prévu... sauf de tomber amoureux. De retour à Napa après plusieurs années passées en Irlande, Scarlett Lancaster espère remettre sa vie sur les rails. Entre son prêt étudiant à rembourser, les préparatifs du mariage de sa cousine Aurora et un emploi temporaire purement alimentaire, son été s'annonce déjà bien mouvementé. Quand elle accepte de remplacer au pied levé une animatrice lors d'une soirée de démonstration de sextoys, Scarlett est persuadée que rien ne pourra rendre cette mission plus gênante qu'elle ne l'est déjà. Pourtant, à cause d'une erreur de réservation, elle se retrouve face à Dante Mariani. Le frère du futur mari de sa cousine. Son premier crush. Le garçon qui a hanté tous ses étés. Et la dernière personne devant laquelle elle aurait voulu agiter un vibromasseur. Comme si cette humiliation ne suffisait pas, un arrangement inattendu les contraint à passer l'été ensemble : Scarlett l'aide à organiser les détails du mariage, et Dante lui prête main-forte pour une mission bien particulière. Après tout, survivre à une présentation de sextoys devant son crush de toujours est une chose. Passer les semaines suivantes à ses côtés en est une autre.

Par Emilia Robinst, Mathilde Hervé
Chez Butterfly éditions

|

Auteur

Emilia Robinst, Mathilde Hervé

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un bon pour t'aimer par Emilia Robinst, Mathilde Hervé

Commenter ce livre

 

Un bon pour t'aimer

Emilia Robinst, Mathilde Hervé

Paru le 24/06/2026

478 pages

Butterfly éditions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376529200
9782376529200
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.