Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Fragile hearts - tome 1 - Par l'autrice de la série "Maxton Hall"

Mona Kasten

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rosie Hart rêve d'interviewer le groupe Scarlet Luck pour son podcast. Quand l'occasion se présente enfin, elle n'a qu'une hâte : rencontrer le batteur, Adam Sinclair, qui l'a toujours fascinée. Que cache son attitude nonchalante ? Et d'où vient cette légende selon laquelle il ne tolère aucun contact physique ? L'interview ne se passe malheureusement pas comme prévu, et les choses dégénèrent : les fans du groupe propagent de fausses rumeurs concernant Rosie sur les réseaux sociaux. Pour se faire pardonner, les membres de Scarlet Luck l'invitent à l'un de leurs concerts. Rosie se retrouve une nouvelle fois confrontée à Adam. Adam, dans les yeux duquel elle perçoit une douleur indicible. Adam, à la fois si proche et inatteignable...

Par Mona Kasten
Chez Hachette

|

Auteur

Mona Kasten

Editeur

Hachette

Genre

Girls

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fragile hearts - tome 1 - Par l'autrice de la série "Maxton Hall" par Mona Kasten

Commenter ce livre

 

Fragile hearts - tome 1 - Par l'autrice de la série "Maxton Hall"

Mona Kasten trad. Marion Richaud

Paru le 21/10/2026

400 pages

Hachette

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017343974
9782017343974
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.