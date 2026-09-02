Fragile hearts - tome 1 - Par l'autrice de la série "Maxton Hall"

Rosie Hart rêve d'interviewer le groupe Scarlet Luck pour son podcast. Quand l'occasion se présente enfin, elle n'a qu'une hâte : rencontrer le batteur, Adam Sinclair, qui l'a toujours fascinée. Que cache son attitude nonchalante ? Et d'où vient cette légende selon laquelle il ne tolère aucun contact physique ? L'interview ne se passe malheureusement pas comme prévu, et les choses dégénèrent : les fans du groupe propagent de fausses rumeurs concernant Rosie sur les réseaux sociaux. Pour se faire pardonner, les membres de Scarlet Luck l'invitent à l'un de leurs concerts. Rosie se retrouve une nouvelle fois confrontée à Adam. Adam, dans les yeux duquel elle perçoit une douleur indicible. Adam, à la fois si proche et inatteignable...