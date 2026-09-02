Un cosy latte pour deux

De retour à l'université de York, en Angleterre, après un accident qui a bouleversé sa vie et l'a coupé de sa passion pour le tir à l'arc, Orion n'a qu'un objectif pour sa dernière année : se recentrer sur lui et s'isoler de tout ce qui lui rappelle son passé. C'était compter sans l'arrivée de Lucy, sa nouvelle colocataire à la bonne humeur aussi addictive qu'un pumpkin spice latte. Pour l'étudiante franco-britannique, cette rentrée à York est une aubaine. Fan inconditionnelle de l'automne, Lucy veut profiter de sa saison préférée pour savourer le charme de la ville aux côtés d'Orion. Entre lattes réconfortants et confidences nocturnes, cet automne promet d'être cosy et délicieusement romantique...