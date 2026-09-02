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#Bande dessinée jeunesse

Un cosy latte pour deux

Marie F. Florie

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De retour à l'université de York, en Angleterre, après un accident qui a bouleversé sa vie et l'a coupé de sa passion pour le tir à l'arc, Orion n'a qu'un objectif pour sa dernière année : se recentrer sur lui et s'isoler de tout ce qui lui rappelle son passé. C'était compter sans l'arrivée de Lucy, sa nouvelle colocataire à la bonne humeur aussi addictive qu'un pumpkin spice latte. Pour l'étudiante franco-britannique, cette rentrée à York est une aubaine. Fan inconditionnelle de l'automne, Lucy veut profiter de sa saison préférée pour savourer le charme de la ville aux côtés d'Orion. Entre lattes réconfortants et confidences nocturnes, cet automne promet d'être cosy et délicieusement romantique...

Par Marie F. Florie
Chez Hachette

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Auteur

Marie F. Florie

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Un cosy latte pour deux

Marie F. Florie

Paru le 02/09/2026

400 pages

Hachette

15,90 €

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Scannez le code barre 9782017343820
9782017343820
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