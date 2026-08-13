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The Cure par The Cure

Collectif, Rock & Folk

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Un ouvrage événement, indispensable pour les fans de The Cure, les passionnés de rock et tous ceux qui souhaitent redécouvrir l'histoire du groupe à travers le prisme unique de la presse britannique. Groupe culte parmi les plus influents de l'histoire du rock, The Cure a bâti un univers à part : sombre et lumineux, mélancolique et incandescent, guidé par la voix et la vision uniques de Robert Smith. Pour la première fois en France, ce livre réunit des archives essentielles de la presse musicale britannique (NME, Melody Maker, Uncut) qui ont accompagné le groupe tout au long de son parcours. Interviews d'époque et chroniques d'albums : ces textes rares révèlent la manière dont la presse anglaise a perçu, raconté et parfois bousculé The Cure au fil de ses métamorphoses, des débuts postpunk aux triomphes internationaux, des tensions internes aux réinventions artistiques. Illustré de photos et documents d'archives, cet ouvrage offre une immersion totale dans l'histoire du groupe, restituée avec la fraîcheur, l'énergie et l'acuité critique des journalistes qui ont façonné la mythologie de The Cure. Un témoignage unique, profond et précieux, indispensable pour tous les fans, les passionnés de rock et les amateurs de culture alternative pour redécouvrir The Cure Comme vous ne les avez jamais lus.

Par Collectif, Rock & Folk
Chez Editions Casa

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Auteur

Collectif, Rock & Folk

Editeur

Editions Casa

Genre

Rock

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The Cure par The Cure

Collectif, Rock & Folk trad. Isabelle Chelley

Paru le 13/08/2026

144 pages

Editions Casa

29,95 €

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Scannez le code barre 9782380586596
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