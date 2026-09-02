Un grand week-end Londres

Vivez un séjour inoubliable à Londres grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : faire du vélo à Regent's Park, passer une journée dans une ferme au coeur de Londres, remonter le temps lors d'une visite en costume, se baigner dans un étang... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos boutiques à cupcakes favorites, le top de la mode British, nos pubs préférés, les fish and chips les plus authentiques, les meilleurs Afternoon teas... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant visites culturelles et échappées dans des parcs, jolies boutiques, pauses dans un salon de thé ou dans un pub. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable