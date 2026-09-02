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#Album jeunesse

Mission dinos à la rescousse !

Disney, Marvel, Disney Junior

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Les histoires des petits héros de la série animée Spidey et ses amis extraordinaires ! - Un petit album épais, illustré, de 32 pages, relié cartonné, avec un niveau et un temps de lecture (env. 5 min) adaptés aux plus petits. - Une histoire inédite pour suivre les missions des jeunes Peter Parker (Spidey), Gwen Stacy (Ghosty) et Miles Morales (Spin). - Des nouvelles aventures qui sont l'occasion de faire découvrir aux enfants la bienveillance, le courage, l'amitié et la force du travail en équipe ! Dès 3 ans. L'histoire : Spidey et ses deux coéquipiers se promènent en forêt, quand ils tombent sur le Bouffon Vert... dans son robot géant ! Heureusement, Reptil les aide et change le trio en dinosaures !

Par Disney, Marvel, Disney Junior
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Marvel, Disney Junior

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Mission dinos à la rescousse !

Disney, Marvel, Disney Junior

Paru le 02/09/2026

32 pages

Hachette

6,95 €

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Scannez le code barre 9782017327974
9782017327974
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