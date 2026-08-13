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Sorry Mom

Etienne Racine

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Photographe amateur, ethnologue, Etienne Racine rentre en France en 2017 après cinq ans de voyage à l'étranger. Pas question de reprendre son ancien boulot et les excès parisiens. Il se rend à Arles pour montrer ses photos. L'ambiance est sympa, la concurrence est rude. L'été 2019, c'est l'explosion. Grâce aux images humanistes et aux affiches grand format collées dans la rue avec fracas, les festivaliers affluent. Pendant sept étés, en parallèle des Rencontres de la photographie, c'est plus de 100 000 visiteurs et des milliers de photos vendus dans la galerie. D'où viennent ses images ? Pourquoi sa démarche atypique résonne-t-elle auprès du public ? Récit d'un jaillissement artistique.

Par Etienne Racine
Chez Arnaud Bizalion Editeur

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Auteur

Etienne Racine

Editeur

Arnaud Bizalion Editeur

Genre

Essais

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Sorry Mom

Etienne Racine

Paru le 13/08/2026

256 pages

Arnaud Bizalion Editeur

25,00 €

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