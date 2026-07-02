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Chine, un défi pour l'Europe

Jean-Baptiste Noé

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Après avoir été l'atelier du monde, la Chine est désormais devenue la deuxième puissance mondiale. Ce pays qui fut longtemps le symbole du monde d'avant est désormais celui du monde de demain : développement des robots, de la technologie, de la mécanisation. La Chine est une énigme pour beaucoup et un défi pour l'Europe. C'est ce défi que ce numéro analyse et décrypte pour comprendre les fondements du succès chinois et pour aider les Européens à prendre la mesure de ce nouveau pays.

Par Jean-Baptiste Noé
Chez Société d’Edition et de Presse Antéios

|

Auteur

Jean-Baptiste Noé

Editeur

Société d’Edition et de Presse Antéios

Genre

Géopolitique

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Chine, un défi pour l'Europe

Jean-Baptiste Noé

Paru le 02/07/2026

82 pages

Société d’Edition et de Presse Antéios

9,90 €

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