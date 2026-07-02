Chine, un défi pour l'Europe

Après avoir été l'atelier du monde, la Chine est désormais devenue la deuxième puissance mondiale. Ce pays qui fut longtemps le symbole du monde d'avant est désormais celui du monde de demain : développement des robots, de la technologie, de la mécanisation. La Chine est une énigme pour beaucoup et un défi pour l'Europe. C'est ce défi que ce numéro analyse et décrypte pour comprendre les fondements du succès chinois et pour aider les Européens à prendre la mesure de ce nouveau pays.