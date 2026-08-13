Un capitalisme oligarchique ? Trump claironne la fin de la phase néo-libérale et revendique un capitalisme autoritaire et vindicatif, arc-bouté sur l'offensive de ses groupes financiers pour conquérir marchés et ressources naturelles, contrôler les technologies et la connaissance et imposer ses monopoles dans les secteurs-clefs du développement à venir. Un capitalisme dominé par quelques très grands groupes économiques et financiers qui constituent désormais une véritable oligarchie, aux Etats Unis avec les Google, Apple, Facebook, Amazon, ou Microsoft, comme en France avec les familles Arnault ou Bolloré. Ce numéro de Débats rassemble de premières analyses permettant d'éclairer ces changements afin d'armer nos luttes pour une société démocratique.