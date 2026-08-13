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Un capitalisme oligarchique ?

Christian Barrère

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Un capitalisme oligarchique ? Trump claironne la fin de la phase néo-libérale et revendique un capitalisme autoritaire et vindicatif, arc-bouté sur l'offensive de ses groupes financiers pour conquérir marchés et ressources naturelles, contrôler les technologies et la connaissance et imposer ses monopoles dans les secteurs-clefs du développement à venir. Un capitalisme dominé par quelques très grands groupes économiques et financiers qui constituent désormais une véritable oligarchie, aux Etats Unis avec les Google, Apple, Facebook, Amazon, ou Microsoft, comme en France avec les familles Arnault ou Bolloré. Ce numéro de Débats rassemble de premières analyses permettant d'éclairer ces changements afin d'armer nos luttes pour une société démocratique.

Par Christian Barrère
Chez Editions du Croquant

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Auteur

Christian Barrère

Editeur

Editions du Croquant

Genre

Sociologie politique

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Un capitalisme oligarchique ?

Christian Barrère

Paru le 13/08/2026

130 pages

Editions du Croquant

10,00 €

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