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Les Monsieur Madame - Vive la nouveauté !

Roger Hargreaves, Sanrio

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Découvrez comment faire face au changement dans ce nouvel album de la collection Bien Grandir ! - Une histoire où retrouver les personnages attachants des Monsieur Madame - Une collection pour se découvrir, s'épanouir et bien grandir ! - Un album pour partager ses réflexions avec son enfant et l'encourager à partager ses émotions Dès 3 ans. Résumé : Qu'on s'appelle madame Têtue, monsieur Grincheux ou madame Double, nos petites habitudes ont quelque chose de rassurant. Mais pour ne pas passer à côté de belles découvertes, s'il suffisait juste d'avancer à petits pas ?

Par Roger Hargreaves, Sanrio
Chez Hachette

|

Auteur

Roger Hargreaves, Sanrio

Editeur

Hachette

Genre

Bonhomme et les dames

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Les Monsieur Madame - Vive la nouveauté !

Roger Hargreaves, Sanrio

Paru le 02/09/2026

40 pages

Hachette

2,90 €

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Scannez le code barre 9782017288930
9782017288930
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