Les Monsieur Madame - Vive la nouveauté !

Découvrez comment faire face au changement dans ce nouvel album de la collection Bien Grandir ! - Une histoire où retrouver les personnages attachants des Monsieur Madame - Une collection pour se découvrir, s'épanouir et bien grandir ! - Un album pour partager ses réflexions avec son enfant et l'encourager à partager ses émotions Dès 3 ans. Résumé : Qu'on s'appelle madame Têtue, monsieur Grincheux ou madame Double, nos petites habitudes ont quelque chose de rassurant. Mais pour ne pas passer à côté de belles découvertes, s'il suffisait juste d'avancer à petits pas ?