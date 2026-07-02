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#Roman francophone

Le manoir d'Aigleville

Emilie Garcia, Caroline Manny

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Deux soeurs. Un héritage inespéré. Une demeure qui n'aurait jamais dû être réveillée. Lorsque Louise et Laura Louvais franchissent les portes du manoir d'Aigleville, elles imaginent tenir enfin leur revanche sur la vie. Mais derrière les murs à restaurer sommeille une force ancienne, née dans les bayous de Louisiane et scellée par des secrets de famille remontant au XIXe siècle. Plus les pierres retrouvent leur éclat, plus l'ombre s'épaissit. Des rêves impossibles refusent de mourir, des vérités ensevelies ressurgissent, et le sang des Louvais semble appelé à payer une dette oubliée. Face à la malédiction, leur lien sera-t-il leur salut... ou leur perte ?

Par Emilie Garcia, Caroline Manny
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Emilie Garcia, Caroline Manny

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Le manoir d'Aigleville

Emilie Garcia, Caroline Manny

Paru le 02/07/2026

312 pages

Le Lys Bleu

25,00 €

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Scannez le code barre 9791044044938
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