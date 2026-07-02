Le manoir d'Aigleville

Deux soeurs. Un héritage inespéré. Une demeure qui n'aurait jamais dû être réveillée. Lorsque Louise et Laura Louvais franchissent les portes du manoir d'Aigleville, elles imaginent tenir enfin leur revanche sur la vie. Mais derrière les murs à restaurer sommeille une force ancienne, née dans les bayous de Louisiane et scellée par des secrets de famille remontant au XIXe siècle. Plus les pierres retrouvent leur éclat, plus l'ombre s'épaissit. Des rêves impossibles refusent de mourir, des vérités ensevelies ressurgissent, et le sang des Louvais semble appelé à payer une dette oubliée. Face à la malédiction, leur lien sera-t-il leur salut... ou leur perte ?