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Droit administratif

Jean-Claude Ricci, Frédéric Lombard

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Les indispensables mémentos de l'étudiant pour comprendre et mémoriser l'essentiel en droit ! Ce manuel, synthétique et pédagogique, présente le programme de droit 2027 administratif général enseigné dans les facultés de droit et les instituts d'études politiques. Il constituera également une base de révision efficace pour la plupart des concours administratifs. PLAN DE L'OUVRAGE 1. La soumission de l'administration au droit : la portée du principe de juridicité 2. La soumission de l'administration au droit : le régime de la responsabilité civile de l'administration 3. Théorie générale de l'acte administratif 4. Le service public 5. La juridiction administrative 6. Les recours devant le juge administratif Frédéric Lombard est agrégé des facultés de droit, professeur à Aix-Marseille-Université. Jean-Claude Ricci est professeur émérite à Aix-Marseille-Université et directeur honoraire de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dans la même collection, ainsi que de manuels dans la collection "HU Droit" , chez le même éditeur.

Par Jean-Claude Ricci, Frédéric Lombard
Chez Hachette

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Auteur

Jean-Claude Ricci, Frédéric Lombard

Editeur

Hachette

Genre

Droit administratif général

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Droit administratif

Jean-Claude Ricci, Frédéric Lombard

Paru le 02/09/2026

168 pages

Hachette

11,90 €

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9782017280927
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