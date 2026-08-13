Plongez dans l'incroyable histoire de la mode aux côtés d'adorables chats ! Des tuniques et bijoux de l'Egypte antique aux baskets et chemises plus décontractées, voyagez à travers les âges avec 21 chats habillés par Nia Gould. Sandales et coiffures de la Grèce antique, kimonos fleuris de l'époque d'Edo, robes somptueuses et coiffures extravagantes de la cour de France... chaque tenue révèle une époque, un style, une histoire. Richement illustré et accessible à tous, ce livre dévoile les tendances et les personnalités qui ont façonné la mode à travers le temps. Illustré par Nia Gould, L'histoire de la mode en 21 chats s'inscrit dans la continuité du succès L'histoire de l'art en 21 chats.