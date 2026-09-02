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Le système éducatif français aujourd'hui

Jean-Louis Auduc

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Comment fonctionne le système éducatif français aujourd'hui ? Quels sont les enseignements et comment sont-ils structurés ? Quelles valeurs défend-il ? Quels enjeux l'attendent ? Autant de questions auxquelles répond l'ouvrage. S'appuyant sur les textes de référence et les publications les plus récentes, l'auteur présente l'architecture administrative du système éducatif, de l'échelon national à l'échelon local (institutions, établissements, acteurs...). Il décrit l'organisation de l'enseignement, de l'école primaire au supérieur, et son évolution au xxie siècle. Il présente les valeurs fondamentales de l'Ecole de la République et expose les enjeux auxquels elle est confrontée : la maîtrise des fondamentaux, le numérique, l'I. A, l'égalité filles-garçons, la lutte contre la violence. Il précise les réformes (formation et recrutement des enseignants), orientations, nouveaux plans et programmes qui s'appliqueront en 2026-2027. Véritable panorama du système éducatif national, cet ouvrage est enrichi de plus de 190 documents (textes législatifs, circulaires du ministère, informations sur Eduscol...) à consulter ou télécharger via des flashcodes. C'est l'outil indispensable à tous les acteurs et futurs acteurs de l'Ecole (professeurs, personnels, parents d'élèves, étudiants...). L'organisation de l'ouvrage : - L'organisation administrative - L'organisation de l'enseignement - Les valeurs fondamentales - Les enjeux d'aujourd'huiUn ouvrage complet et actualisé pour préparer les concours. Un index des sigles avec le renvoi aux pages concernées.

Par Jean-Louis Auduc
Chez Hachette

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Auteur

Jean-Louis Auduc

Editeur

Hachette

Genre

Pédagogie

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Le système éducatif français aujourd'hui

Jean-Louis Auduc

Paru le 02/09/2026

264 pages

Hachette

22,30 €

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Scannez le code barre 9782017179559
9782017179559
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