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Parole et Prière L'Essentiel n°162 octobre 2026

Collectif

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La revue Ma Prière est spécialement conçue pour un public qui découvre la vie spirituelle : jeunes, recommençants, pratiquants occasionnels. Chaque jour : la Parole de Dieu à travers le texte de l'Evangile, ainsi que d'un psaume ou d'une épître, un commentaire court de l'Evangile pour notre vie, une belle citation à méditer, des pistes concrètes de vie chrétienne, une prière simple. Chaque dimanche : les textes de la liturgie de la messe, le saint de la semaine, des résolutions de vie. Et en complément : la Bonne Nouvelle du mois, le temps fort spirituel, les questions sur la foi, les prières usuelles, les prières de la messe.

Par Collectif
Chez XXXX

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Auteur

Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Liturgie

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Parole et Prière L'Essentiel n°162 octobre 2026

Collectif

Paru le 02/09/2026

112 pages

XXXX

1,90 €

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