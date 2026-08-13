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Recueillir un héritage

Rosine Maiolo

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? Toutes les étapes de la transmission décryptées, de la recherche des héritiers jusqu'au partage des biens. ? Un ouvrage rédigé dans un langage accessible à tous, avec un glossaire des termes juridiques pour plus de clarté. ? Liste des éléments à réunir pour constituer son dossier avant d'aller chez le notaire ? Un ouvrage pratique enrichi d'exemples concrets pour mieux appréhender des notions souvent complexes, et de modèles d'actes ? Inclus les barèmes des droits de succession et des frais de notaire

Par Rosine Maiolo
Chez Le Particulier Editions

|

Auteur

Rosine Maiolo

Editeur

Le Particulier Editions

Genre

Successions, libéralité

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Recueillir un héritage

Rosine Maiolo

Paru le 13/08/2026

Le Particulier Editions

26,00 €

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Scannez le code barre 9782357313859
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