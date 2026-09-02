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A Journey beyond Heaven T13

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Maru et Kiruko sont arrivés au village des prières, un petit havre de paix pour les gens qui ne supportent pas l'effondrement de la civilisation. Mais un meurtre y a eu lieu le mois dernier ! Alors qu'ils ont accepté d'assurer le bon déroulement du procès, à leur grande surprise, la personne accusée s'avère dégager une aura de hiruko ! Quant à Tokio et ses proches, après avoir survécu à une catastrophe sans précédent, ils passent un an dans ce qu'il reste du "paradis" avant que des retrouvailles inattendues ne viennent changer la donne...

Chez Pika Edition

|

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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A Journey beyond Heaven T13

Paru le 10/09/2026

192 pages

Pika Edition

7,70 €

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