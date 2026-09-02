A Journey beyond Heaven T13

Maru et Kiruko sont arrivés au village des prières, un petit havre de paix pour les gens qui ne supportent pas l'effondrement de la civilisation. Mais un meurtre y a eu lieu le mois dernier ! Alors qu'ils ont accepté d'assurer le bon déroulement du procès, à leur grande surprise, la personne accusée s'avère dégager une aura de hiruko ! Quant à Tokio et ses proches, après avoir survécu à une catastrophe sans précédent, ils passent un an dans ce qu'il reste du "paradis" avant que des retrouvailles inattendues ne viennent changer la donne...