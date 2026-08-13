An Intimacy of Form

Ce livre propose un entretien approfondi avec le photographe Matt Wilson, retraçant son parcours artistique et l'évolution de sa pratique photographique. La conversation revient sur la rencontre déterminante avec la galeriste qui l'a soutenu dès 2009 à la galerie Les Filles du Calvaire, moment charnière où Wilson commence à affirmer sa place dans le champ de la photographie contemporaine. Formé à New York comme assistant du photographe Erez Sabag, Wilson acquiert une maîtrise technique exigeante de la chambre noire qui demeure au coeur de son langage visuel. Son approche privilégie l'intuition, l'expérience sensible du paysage et la recherche d'une émotion première plutôt qu'une démarche documentaire. Les images naissent souvent d'une immersion prolongée dans les lieux, comme en Normandie lors de la résidence Planches Contact à Deauville puis au Moulin Blanchard dans le Perche. Travaillant principalement en argentique, Wilson explore les possibilités esthétiques du film, du tirage et des procédés d'impression pour construire une écriture photographique singulière. Ses images, souvent de petit format, instaurent une relation intime avec le regardeur et évoquent autant la tradition picturale, de Courbet à Corot, que certaines figures majeures de la photographie.