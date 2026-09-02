La vengeance de la veuve noire

Après La Révolte de la Reine, découvrez le deuxième tome d'Inhéritance, la nouvelle trilogie de Morgane Moncomble. 1812, Londres. Malgré son désir de discrétion, Wisteria a toujours été au coeur des rumeurs. Sur son passage, il se murmure qu'elle serait tour à tour vieille fille, sorcière, tentatrice... Mais la vérité est plus sombre encore. Si le jour, elle exerce comme apothicaire, dans l'ombre, elle devient la Veuve Noire, l'empoisonneuse qui permet aux femmes de se débarrasser de leurs bourreaux. Elle n'est toutefois pas la seule tueuse en série à Londres. Jack l'Egorgeur commence à semer les cadavres derrière lui, dans des mises en scène toujours plus macabres. Sur ses traces, William, devenu enquêteur pour raisons personnelles, s'est promis de l'arrêter ; par tous les moyens. S'allier à Wisteria, dont la capacité à comprendre Jack le fascine, pourrait être sa planche de salut, ou sa perdition. Une attirance interdite mais irrésistible naît entre eux. Cependant, Wisteria, pour qui il n'y a pas pire poison que l'amour, préfèrerait mourir plutôt que donner son coeur à un homme...