The Ogre's bride Tome 2

Au sommet des Ayakashi se trouvent les "Oni". Yuzu, une jeune fille ordinaire, est choisie comme fiancée par Reiya, futur chef de la prestigieuse famille Kiryûin qui domine tous les autres clans. Sa vie bascule. Après avoir fui des parents méprisants, elle s'installe dans la résidence Kiryûin. Peu habituée à recevoir de l'affection, Yuzu est mal à l'aise face aux démonstrations de Reiya, et peine à y répondre. Mais l'arrivée de Sakurako, l'ex petite amie de Reiya dont les fiançailles ont été rompues à cause d'elle, promet bien des ennuis... Le scénariste de Oni no Hanayome, Kureha, est déjà bien connu en France pour ses oeuvres Les fées, le Roi-Dragon et moi (en chat) chez nobi nobi, ainsi que La Fiancée du maître des portails chez VEGA. Certains thèmes se retrouvent souvent dans ses séries : romance, fantastique et inspirations folkloriques, qui confèrent à ses histoires un charme particulier et invitent à l'évasion. De son côté, la dessinatrice Jun Togashi est une mangaka expérimentée, même si Oni no Hanayome est sa première oeuvre à paraître en France. C'est l'occasion de découvrir un trait à la fois sublime et envoûtant, parfaitement en accord avec l'univers raconté.