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Coucou Maison

Ingela P. Arrhenius, Camilla Reid

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Un tout-carton sur la maison avec des tirettes, des volets à manipuler et un miroir ! Coucou, la maison ! Et la fenêtre ! Coucou... toi ! Pousse, tourne, tire et fais glisser les volets pour jouer à cache-cache ! 14 titres sont déjà disponibles dans cette collection : Coucou Soleil , Coucou Ferme , Coucou Pomme , Coucou Ours , Coucou Lune , Coucou Bisous , Coucou Poussin , Coucou Citrouille , Coucou Bébé , Coucou Lion , Coucou Voiture , Coucou Père Noël , Coucou Dino et Coucou Chien !

Par Ingela P. Arrhenius, Camilla Reid
Chez Editions Gründ

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Auteur

Ingela P. Arrhenius, Camilla Reid

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres rabats, tirettes

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Coucou Maison

Ingela P. Arrhenius, Camilla Reid

Paru le 13/08/2026

12 pages

Editions Gründ

9,95 €

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Scannez le code barre 9782324038860
9782324038860
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