Coucou Maison

Un tout-carton sur la maison avec des tirettes, des volets à manipuler et un miroir ! Coucou, la maison ! Et la fenêtre ! Coucou... toi ! Pousse, tourne, tire et fais glisser les volets pour jouer à cache-cache ! 14 titres sont déjà disponibles dans cette collection : Coucou Soleil , Coucou Ferme , Coucou Pomme , Coucou Ours , Coucou Lune , Coucou Bisous , Coucou Poussin , Coucou Citrouille , Coucou Bébé , Coucou Lion , Coucou Voiture , Coucou Père Noël , Coucou Dino et Coucou Chien !