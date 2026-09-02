Ultimate Universe N°14 (Variant - Tirage limité) - COMPTE FERME

Après les précédents événements dramatiques, les Parker sont de nouveau en fuite... mais la contre-attaque se prépare ! La Panthère Noire et Killmonger s'allient autour d'un objectif : libérer Tornade et le Wakanda. Les mutants doivent être recensés, mais les X-Men ne sont pas d'accord. Wolverine affronte Omega Red, tandis que Fatalis poursuit son plan pour ressusciter les Quatre Fantastiques. Pendant ce temps, Miles Morales continue son exploration de l'univers Ultimate. La phase finale de l'univers Ultimate s'accélère ! Publiée désormais chaque mois, cette saga qui captive les fans depuis deux ans se dirige vers sa conclusion. Un véritable tour de force : chaque série peut se lire indépendamment, mais l'ensemble forme une trame complexe dont les répercussions toucheront l'univers Marvel "classique" !