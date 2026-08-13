Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le Temps retrouvé

Marcel Proust

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Temps retrouvé, l'ultime boucle la vie et du temps de La Recheche à (re) découvrir ! Le Temps retrouvé offre une résolution aux thèmes qui ont jalonné l'ensemble de " La recherche ", dans lequel Proust dénoue les fils narratifs de son projet littéraire. Les questionnements sur l'art, le temps et la mémoire trouvent leur aboutissement dans une synthèse qui éclaire rétrospectivement l'ensemble de l'oeuvre. Le narrateur, au terme de son parcours, retrouve les lieux et les sensations de son enfance, mais enrichis par l'expérience et la réflexion d'une vie entière.

Par Marcel Proust
Chez Pocket

|

Auteur

Marcel Proust

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Temps retrouvé par Marcel Proust

Commenter ce livre

 

Le Temps retrouvé

Marcel Proust

Paru le 13/08/2026

480 pages

Pocket

7,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266359078
9782266359078
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.