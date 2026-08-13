Le Temps retrouvé, l'ultime boucle la vie et du temps de La Recheche à (re) découvrir ! Le Temps retrouvé offre une résolution aux thèmes qui ont jalonné l'ensemble de " La recherche ", dans lequel Proust dénoue les fils narratifs de son projet littéraire. Les questionnements sur l'art, le temps et la mémoire trouvent leur aboutissement dans une synthèse qui éclaire rétrospectivement l'ensemble de l'oeuvre. Le narrateur, au terme de son parcours, retrouve les lieux et les sensations de son enfance, mais enrichis par l'expérience et la réflexion d'une vie entière.