Une jeune femme devient interprète à la Cour internationale de La Haye, loin de son New York natal. Toutefois, la quiétude de son quotidien ne dure pas ; au coeur des crises qui l'entourent, elle va devoir trouver sa place. A la mort de son père, fuyant New York, la narratrice s'installe à La Haye pour devenir interprète à la Cour internationale. Femme anonyme, trilingue, perdue dans cette ville où rien ne dépasse ; elle est à la recherche d'un chez-soi, d'une stabilité, qu'elle trouve notamment dans son travail qui demande une extrême rigueur, neutralité et concentration. Elle semble se contenter de ce quotidien sans éclats. Mais, comme de légers soubresauts, quelques vibrations viennent perturber cette routine. Adriaan, son amant néerlandais, fraîchement séparé de sa femme, ne peut se résoudre à divorcer. Son amie Jana est témoin d'une agression en bas de chez elle qui l'obsède et la narratrice se retrouve au beau milieu d'une crise politique, alors qu'elle doit interpréter pour un ancien président, accusé de crimes de guerre. Femme silencieuse, à la passion tranquille, qui se laisse porter par le courant, la voici maintenant plongée dans une tempête où se mêlent trahison, amour, chagrin et violence, la forçant à décider de sa propre vie. Ecrit tout en nuances, Intimités est un roman magnifique sur le pouvoir des mots et le sentiment d'appartenance. Katie Kitamura dissèque ces imperceptibles mais insistantes perturbations créées par l'Autre, comme une caresse répétée qui, peu à peu, devient une gêne sur notre peau. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy " Un roman troublant, sensible et cérébral, admirablement subtil. " Le Monde " Intimités , c'est inimitable. " L'Obs