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Les Esprits de la Violence : Foncer ou mourir !

Sabir Pirzada

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Ghost Riders, rassemblement ! Quand un étrange groupe de nouveaux vilains surgit, les Esprits de la Vengeance doivent tous s'allier ! Johnny Blaze, Danny Ketch, Robbie Reyes, Kushala, Fantasma, Hellverine et bien d'autres... ils sont tous prêts pour un affrontement épique avec l'Esprit de la Violence ! Amateurs de Ghost Rider, ne manquez pas cet album ! Il bouleverse la mythologie de l'Esprit de la Vengeance et aura des conséquences durables pour votre Rider préféré, quel qu'il soit !

Par Sabir Pirzada
Chez Panini France

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Auteur

Sabir Pirzada

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Les Esprits de la Violence : Foncer ou mourir !

Sabir Pirzada

Paru le 02/09/2026

176 pages

Panini France

18,00 €

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