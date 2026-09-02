Les Esprits de la Violence : Foncer ou mourir !

Ghost Riders, rassemblement ! Quand un étrange groupe de nouveaux vilains surgit, les Esprits de la Vengeance doivent tous s'allier ! Johnny Blaze, Danny Ketch, Robbie Reyes, Kushala, Fantasma, Hellverine et bien d'autres... ils sont tous prêts pour un affrontement épique avec l'Esprit de la Violence ! Amateurs de Ghost Rider, ne manquez pas cet album ! Il bouleverse la mythologie de l'Esprit de la Vengeance et aura des conséquences durables pour votre Rider préféré, quel qu'il soit !