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Agent immobilier

Jean-Marie Moyse

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Le guide indispensable de tous les acteurs en négociation ou gestion de biens immobiliers qui souhaitent développer et sécuriser leur activité. La vingt-troisième édition de cet ouvrage apporte l'ensemble des réponses à l'agent immobilier et à ses clients . Elle le guide dans son activité de conseil , où il doit s'adapter au marché pour attirer les acheteurs comme les vendeurs de biens immobiliers, et, lorsque la confiance s'installe, les informer, les conseiller et éventuellement les mettre en garde. Elle l'oriente également en tant qu'entrepreneur, car afin de développer son activité, il lui revient de choisir la structure juridique adaptée, recruter des collaborateurs salariés ou indépendants, se démarquer des confrères en organisant la promotion de son agence. A jour des textes législatifs et réglementaires et d' une jurisprudence abondante , cette nouvelle édition apporte plus de réponses aux divers professionnels de l'immobilier, notamment aux administrateurs de biens, syndics de copropriété ou juristes concernés par la négociation ou la gestion de biens immobiliers. Des développements sont consacrés aux questions de rémunération et de responsabilité civile et pénale du mandataire, ainsi qu'aux stratégies patrimoniales d'acquisition et de financement d'un bien immobilier. Sont également examinées les structures d'accueil d'un investissement immobilier, et l'incidence des choix opérés sur la fiscalité de l'acquisition, de la détention et de la revente.

Par Jean-Marie Moyse
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Jean-Marie Moyse

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Immobilier, droit de la constr

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Agent immobilier

Jean-Marie Moyse

Paru le 13/08/2026

Editions Dalloz

62,00 €

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