Moon Knight : Le Poing de Konshu T03 : Les fantômes du démolisseur

Moon Knight fait équipe avec le Démolisseur, hanté par les esprits de ses victimes passées. Mais le disciple de Khonsou cherche-t-il vraiment à aider ce vieil ennemi, ou seulement à régler ses comptes ? Et qu'en pensent ses alliés de la Mission de Minuit ? Alors que le personnage fête ses cinquante ans d'existence, voici la conclusion de la dernière série en date consacrée à Moon Knight... en attendant la prochaine ! Jed Mackay (Avengers, Blood Hunt) est toujours aux commandes dans ce volume qui met en vedette le Démolisseur, un ennemi de longue date de Thor.