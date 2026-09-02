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Moon Knight : Le Poing de Konshu T03 : Les fantômes du démolisseur

Jed MacKay

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Moon Knight fait équipe avec le Démolisseur, hanté par les esprits de ses victimes passées. Mais le disciple de Khonsou cherche-t-il vraiment à aider ce vieil ennemi, ou seulement à régler ses comptes ? Et qu'en pensent ses alliés de la Mission de Minuit ? Alors que le personnage fête ses cinquante ans d'existence, voici la conclusion de la dernière série en date consacrée à Moon Knight... en attendant la prochaine ! Jed Mackay (Avengers, Blood Hunt) est toujours aux commandes dans ce volume qui met en vedette le Démolisseur, un ennemi de longue date de Thor.

Par Jed MacKay
Chez Panini France

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Auteur

Jed MacKay

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Moon Knight : Le Poing de Konshu T03 : Les fantômes du démolisseur

Jed MacKay

Paru le 02/09/2026

120 pages

Panini France

18,00 €

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