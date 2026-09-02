L'incroyable aventure du basket américain

Un ouvrage immersif et très pédagogique A travers les 5 chapitres, le jeune lecteur découvre la naissance de la NBA et les grandes évolutions du jeu (dont la fameuse règle des 24 secondes) ; le rôle historique de joueurs afro-américains comme Bill Russell ; les grandes rivalités qui ont façonné l'histoire du sport ; l'importance des statistiques, des postes de jeu, du vocabulaire NBA ; la place des femmes dans le basket américain (WNBA). Un récit très chapitré accessible dès 8 ans Chacun des 5 chapitres met en scène un joueur légendaire, dont les succès sont racontés comme de vraies aventures à suspense : un choix idéal pour les jeunes lecteurs qui aiment les histoires vraies, l'action, le sport et les héros. Le tout est généreusement illustré et mis en page de façon claire. Un sommaire alléchant de stars ! Les plus grands joueurs de la NBA sont résents : George Mikan, le premier géant qui révolutionne le jeu ; Bill Russell, pionnier et héros des droits civiques récompensé par Barack Obama ; les duels mythiques entre Magic Johnson et Larry Bird ; Michael Jordan, la superstar ; les exploits récents de Victor Wembanyama, la jeune recrue française aux fans du monde entier...