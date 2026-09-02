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Un succès fou

Vincent Guigue, Jean-François Biguet

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Il était une fois... un petit loup inoffensif et maladroit, dont les hilarants malheurs qui raviront les petits lecteurs ! Un anti-héros attachant Loup qui loupe rate toujours son coup... pour le plus grand plaisir du petit chaperon rouge, des trois petits cochons, de mère-grand ou des lapins du coin ! Voilà un conte de fées où personne ne croque personne, mais où tout le monde rigole... surtout nous ! Une nouvelle série pour les petits Imaginées pour les jeunes lecteurs, les aventures de Loup qui loupe sont courtes, très visuelles, et basées sur des références accessibles aux enfants. Les petits lecteurs s'attendriront de ses maladresses, riront de ses mimiques expressives, et s'émerveilleront de ses couleurs pop et vitaminées !

Par Vincent Guigue, Jean-François Biguet
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Vincent Guigue, Jean-François Biguet

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour

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Un succès fou

Vincent Guigue, Jean-François Biguet

Paru le 02/09/2026

56 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

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